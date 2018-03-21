Ученые выявили новую опасность ибупрофена

Ибупрофен и другие нестероидные обезболивающие средства увеличивают риск развития мерцательной аритмии и других заболеваний сердца на 20–30%. К такому выводу пришли ученые Национального института здоровья Тайваня. Об этом пишет научное издание British journal of clinical pharmacology.

В результате наблюдений за здоровьем примерно 57 тысяч пациентов тайваньских клиник исследователи выяснили, что обезболивающие средства ибупрофен, диклофенак и другие нестероидные препараты могут оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Половина наблюдаемых страдала от нарушения сердечных ритмов. Оказалось, что эти люди принимали гораздо больше обезболивающих, чем остальные пациенты.

Отбросив все побочные факторы, которые могли вызвать болезни сердца у этой категории, ученые пришли к выводу, что постоянный прием ибупрофена и его аналогов повышает вероятность развития мерцательной аритмии на 20%.

В то же время употребление этого типа обезболивающих с узкоспециализированными еще больше повышало риск нарушения сердечных ритмов – примерно на 30%.

Придя к таким выводам, исследователи сошлись во мнении, что современной медицине стоит по-новому оценить все достоинства и недостатки использования нестероидных обезболивающих в лечебной практике.