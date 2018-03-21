Как две капли воды похожую на человека обезьяну нашли в китайском зоопарке

В китайском зоопарке города Тяньзинь, располагающемся на северо-востоке Китая, была найдена обезьяна с человеческим лицом, сообщает британское издание Daily Mail.

Кадры, на которых изображена обезьяна, стали настоящей сенсацией. Пользователи Интернета не перестают удивляться, как глаза и рот животного похожи на человеческие.

Обезьяна стала настоящей знаменитостью в социальной сети Weibo, китайском аналоге микроблога Twitter. Видео с ней набрало более 1,3 миллиона просмотров всего за несколько часов.

В комментариях даже разгорелись шуточные споры о том, что, быть может, это не животное, а человек в костюме обезьяны.

Работники зоопарка пояснили, что ни к какому особому виду приматов данная особь не принадлежит. Почему эта обезьяна так похожа на человека, остается загадкой.