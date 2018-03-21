В Минобороны допустили наличие связи между «делом Скрипалей» и провокациями в Гуте

Отравление в Солсбери и провокации в сирийской Восточной Гуте могут быть связаны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге для иностранных послов по так называемому делу Скрипалей.

Кириллов выразил уверенность, что Великобритания просто боится проводить объективное расследование покушения на жизнь экс-сотрудника ГРУ и его дочери.

«Если сравнить развитие ситуации в Солсбери с ранее осуществленными провокациями в Восточной Гуте, то возникнет однозначный вывод о том, что страны Запада с целью дискредитации Российской Федерации и законного правительства готовы использовать любые методы и средства сомнительного и незаконного характера», – констатировал он.

Представитель МИД РФ Владимир Ермаков, в свою очередь, назвал нападение в Солсбери грубо сфальсифицированной и противоправной авантюрой. Он также обвинил британские власти в нарушении элементарных норм межгосударственного общения.

«Давайте совместно проводить расследование. Неужели вам самим не стыдно?» – обратился он к официальному Лондону.

Ермаков также не исключил, что за отравлением Скрипалей может стоять ближайший партнер Лондона Вашингтон.