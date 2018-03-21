В МИД РФ назвали отравление Скрипаля и его дочери терактом

В России нападение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию рассматривают как теракт против российских граждан на территории Великобритании. Об этом заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Это еще раз подтверждает, насколько мы далеки на данный момент в наших оценках и подходах. Мы говорим о том, что на двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании, – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Владимир Ермаков подчеркнул, что Россия никого ни в чем не обвиняет в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ, но в то же время отметил, что в Москве внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг «дела Скрипаля». Также дипломат добавил, что Россия фиксирует абсолютно все детали, и выразил уверенность, что со временем авторы и участники этой провокации «все же понесут наказание».

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона заявила, что к отравлению Скрипалей якобы причастна Россия. Москва обвинения Лондона категорически отвергает.

Нападение на Сергея Скрипаля и его дочь обсудят эксперты на ток-шоу «Процесс». Не пропустите в среду в 21:35 на телеканале «Звезда».