Все связанные с инцидентом в Солсбери улики могли быть уничтожены. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Он отметил, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к большому количеству жертв прямо на месте, а в Солсбери наблюдалась совершенно другая картина.

«Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли исчезнуть – как, кстати, в Великобритании не раз случалось, – то тогда вообще непонятно, о чем у них, британцев, идет речь?» – заявил Ермаков.

Ранее в МИД России заявили, что ситуация с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могла быть срежиссирована из-за океана.

Напомним, 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию хотели отравить, их нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что к покушению якобы причастна Россия. Москва неоднократно отрицала свою причастность к этому инциденту, подчеркивая необоснованность обвинений.