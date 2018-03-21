Госдума упростила порядок оплаты ЖКХ

Заключать договор об оплате коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающими организациями смогут жильцы многоквартирных домов. Соответствующий проект закона прошел второе, основное чтение в Государственной думе, сообщила «Парламентская газета».

«Законопроект был принят в первом чтении 6 декабря 2017 года. В процессе подготовки ко второму чтению в комитет было подано 15 поправок, из них десять рекомендованы к принятию», – рассказал изданию зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Законопроект предусматривает, что собственники смогут на общем собрании отказаться от посреднических услуг управляющей организации и перейти на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями. А последние получат право в одностороннем порядке отказаться от договора на снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения с жильцами, если у управляющих организаций имеется задолженность, превышающая два среднемесячных объема.

Авторы законопроекта надеются, что новый порядок повысит собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги и улучшит содержание общедомового имущества.