Эксперт рассказал, почему Украина не сможет разорвать экономические отношения с Россией

В среду, 21 марта, украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией, подписанную Владимиром Путином и Николаем Азаровым в 2011 году.

Однако, по мнению эксперта, доктора экономических наук Никиты Кричевского Украина не будет допускать ту же ошибку, что сделала 4 года назад, так как от такой политики пострадает в первую очередь украинская сторона.

«Буквально 4 года назад президент Порошенко запретил военно-экономическое и военно-техническое сотрудничество с российскими оборонными предприятиями, в результате чего Россия в кратчайшие сроки осуществила импортозамещение, а украинская экономика потеряла ежегодных 500 млн. долларов»,- заявил он телеканалу «Звезда».

Кричевский утверждает, разговоры о прекращении экономического сотрудничества – это всего лишь пустые слова, не имеющие никакого отношения к реальности.

«Сегодня украинские власти более прагматичны. Они на словах говорят о том, что прекращают с нами экономическое сотрудничество, но на деле ровным счетом ничего не изменится», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина приняла решение более не сотрудничать с Россией в вопросах экономики.