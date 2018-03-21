Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

Комиссия не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах по отношению к журналисткам депутата Леонида Слуцкого. Об этом заявил глава комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

«Мы выслушали мнение наших коллег, выслушали мнение господина Слуцкого и считаем, что комиссия не находит поведенческих нарушений у Слуцкого», – сообщил он по итогам заседания комиссии, сообщает РИА Новости.

Сам Слуцкий на начало заседания не пришел. На заседание явились продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова, девушки ранее обвиняли депутата в том, что он к ним приставал. Журналистки заявляли, что ими были направлены жалобы в комиссию Государственной думы по вопросам депутатской этики. Против депутата публично выступила и заместитель главреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, но жалобу в думскую комиссию она не направила.

Слуцкий назвал обвинения поклепом и заявил, что уверен в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Он добавил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» – это провокация, которая обречена на провал.