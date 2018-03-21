Эксперт назвал причину разрыва Украиной программы сотрудничества с РФ

Петр Порошенко и его команда пытаются всячески показать Западу, что Украина враждебно настроена по отношению к России. Разрыв программы экономического сотрудничества стал еще одним поводом для Киева напомнить о себе. Так считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Понятно, что антироссийская политика - это ресурс, который Петр Порошенко и члены его команды пытаются использовать периодически для того, чтобы взбодрить свои отношения с западными странами, прежде всего с ЕС, где позиции Порошенко в последнее время очень слабы. Пытается напомнить и американской, и европейской аудитории, что Украина по-прежнему является враждебным по отношению к России государством», - объяснил эксперт сайту телеканала «Звезда».

По его мнению, Киев ждал удобного случая для объявления о разрыве соглашения между Россией и Украиной. Таким поводом стало так называемое дело Скрипаля и обвинение премьер-министра Великобритании в якобы причастности РФ в отравлении экс-полковника ГРУ в Солбсери.

«Разрыв этого соглашения подготавливался под какой-то удобный случай. Удобный случай представился, когда Тереза Мэй объявила Россию в отравлении шпиона Скрипаля. Команда Порошенко решила, что настало время показать, что Украина пытается инсталлироваться в западное сообщество, используя свою русофобию как драйвер. Для этого понадобилась наглядная демонстрация. Демонстрация произошла», - подчеркнул Мухин.

Эксперт также добавил, что на сегодняшний день программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной не имеет практического смысла, однако она могла бы стать неплохой точкой возврата к стабилизации отношений двух государств, если бы Киев сменил свою враждебную риторику.

«Никакого практического смысла в этом соглашении уже, конечно, нет. Хотя, если бы Украина поменяла риторику и вектор, то это соглашение было крайне интересным как точка возвращения к нормальным отношениям между двумя странами - России и Украины», - заключил Мухин.

Ранее Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, подписанную бывшими на тот момент премьер-министрами стран Владимиром Путиным и Николаем Азаровым. О соответствующем решении объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Программа экономического сотрудничества отражала взгляды России и Украины на перспективы долгосрочного взаимовыгодного партнерства в экономической сфере, в ней рассматривались цели и средства развития сотрудничества, его основные направления, а также ожидаемые результаты.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.