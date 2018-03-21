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В МИД заявили, что ситуация со Скрипалем была срежиссирована из-за океана

Александра Арсентьева
16:35 21.03.2018
«Пока британские коллеги в своих показаниях очень сильно путаются, уж слишком много у них нестыковок», – заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Ситуация с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля могла быть срежиссирована из-за океана. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Если так пофантазировать, то можно представить, что все это могло быть срежиссировано из-за океана», – сказал он на специальном брифинге в МИД РФ.

По его словам, ни для кого не секрет, что ближайший партнер Британии остается единственным государством, которое официально сохраняет крупнейший в мире арсенал химоружия.

«Может быть, этим грязная возня вокруг Солсбери и объясняется. Конечно же, не хотелось бы здесь выстраивать какие-то конспирологические схемы. Мы этим точно заниматься не будем», – добавил дипломат.

Ермаков добавил, что Россия никого и ни в чем не обвиняет по «делу Скрипаля».

«Хотел бы подчеркнуть, что мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг "дела Скрипалей"», – заявил он.

Также дипломат добавил, что Россия фиксирует абсолютно все детали. И выражает уверенность, что со временем авторы и участники этой провокации «все же понесут наказание».

«Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим», – отметил он.

Кроме того, Ермаков подчеркнул, что список вопросов РФ к Британии по делу экс-полковника ГРУ Скрипаля растет и ни на один из них Россия пока не получила внятного ответа.

Он отметил, что нет ясности по главному вопросу, «что все-таки произошло на территории Британии с двумя российскими гражданами».

«Пока британские коллеги в своих показаниях очень сильно путаются, уж слишком много у них нестыковок», – сказал Ермаков.

Как заявил он, Великобританию пытаются ввергнуть в очередную грязную и проигрышную авантюру против Российской Федерации.

«Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассетта "Ответный удар" с еще тогда задействованным в этом фильме "Новичком"?» – задался вопросом дипломат.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона заявила, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Российская сторона это категорически отвергает. По словам посла России в Лондоне Александра Яковенко, власти Британии обвиняют Российскую Федерацию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к «Новичку».

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