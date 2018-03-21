Все визовые центры Польши в России приостанавливают свою деятельность

Начиная с 27 марта в России прекращают свою работу все визовые центры Польши. Об этом сообщается в официальном заявлении VFS Global.

«С 27 марта 2018 года все визовые центры Польши временно приостанавливают свою деятельность», – говорится в сообщении.

Последний день подачи документов через визовый центр в Москве – 22 марта, во всех остальных городах – 20 марта.

С 21 марта центры работают исключительно на выдачу паспортов.

Несмотря на временную приостановку работы визовых центров, россияне все равно имеют возможность получить польскую визу. С 23 марта 2018 года подача заявлений будет осуществляться через консульский отдел посольства в Москве и только по предварительной электронной регистрации.

Как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина порталу «Интерфакс», подобное решение не связано с политикой.

«Посольство Польши продлевает контракт с визовым провайдером, и по техническим причинам VFS Global вынуждена приостановить прием визовых заявлений с 22 марта, за исключением визового центра в Калининграде. Однако в начале апреля работа центров должна возобновиться», – отметила она.

По ее словам, как только контракт будет продлен, визовые центры продолжат работу в привычном режиме. Всего эта временная приостановка должна занять не более двух недель.