Четвертого марта экс-полковник ГРУ Сергй Скрипаль и его дочь были подвержены воздействию нервно-паралитического вещества, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению, однако никаких доказательств предоставлено не было.

Россия многократно отрицала свою причастность к этому происшествию, подчеркивая необоснованность обвинений, которые были выдвинуты Британией и другими европейскими странами.

Специальный корреспондент сайта «Комсомольской правды» Дарья Асламова поговорила с разведчиками, которые прошли обучение в Международной академии безопасности в Израиле.

«Для любой разведки Скрипаль – "просроченный кусок мяса". Он живет в Англии 13 лет. Все, что можно было из него выжать, уже выжали», – сказали они.

По их мнению, он скучный персонаж, который время от времени встречается с куратором и рассказывает байки про ГРУ, «ему еще и пенсию надо платить», добавил один из разведчиков.

«Словом, он полезен только мертвый. Его дочка, извини за цинизм, – приятный дополнительный бонус», – отметили они.

По заявлению разведчиков, вся акция подается не просто как ликвидация экс-шпиона, но как химатака «на мирных английских граждан среди бела дня в воскресенье».

Кроме того, разведчики назвали вероятное место ликвидации экс-полковника ГРУ – крытый переход Market Walk между рестораном Zizzi, где обедали Скрипали, и скамейкой в парке, где они были обнаружены.