В МИД напомнили о неотвратимом наказании сфабриковавшим «дело Скрипаля»

Те, кто «срежиссировал» против России так называемое «дело Скрипаля», рано или поздно понесут наказание. Об этом в ходе брифинга для иностранных послов заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Представитель ведомства подчеркнул, что Россия очень внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг данного дела.

«Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание», – констатировал он.

Напомним, 66-летний бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его 33-летняя дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, их нашли 4 марта без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Великобритания и еще ряд стран обвинили в покушении на убийство Скрипаля Москву, но никаких доказательств этого не предоставили.