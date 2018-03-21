Детский омбудсмен направилась в курганскую школу, где произошла стрельба

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетит школу в Курганской области, где 13-летняя девочка устроила стрельбу из пневматического пистолета. Об этом детский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«ЧП в Курганской области. Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации: почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?» – говорится в сообщении Кузнецовой.

ЧП произошло в городе Шадринске Курганской области в школе № 15. Тринадцатилетняя ученица принесла в общеобразовательное учреждение пневматический пистолет. На перемене она устроила стрельбу по своим одноклассникам. В результате происшествия шесть учеников 7-го класса получили синяки и ссадины, один из них был госпитализирован.

На месте стрельбы уже находится детский омбудсмен региона Алена Лопатина. В школе также работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается.