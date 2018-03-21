Послы прибыли в МИД РФ для участия во встрече по «делу Скрипаля»

Сайт «Звезды» публикует кадры прибытия послов зарубежных государств в МИД РФ для участия во встрече по «делу Скрипаля». Заседание было созвано ранее по инициативе российского внешнеполитического ведомства.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в британском Солсбери, предположительно, нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил в причастности к покушению на Скрипаля Москву, но не предоставил доказательств. Россия все обвинения категорически отвергает.

Любопытно, но посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заранее отказался принять участие во встрече. Кроме него, по данным СМИ, на заседание не приедут посол Франции Сильви Берманн, посол Китая Ли Хуэй и посол США Джон Хантсман.