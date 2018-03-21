Власти Волоколамского района заявили, что на полигоне Ядрово произошел выброс газа

В ночь на 21 марта на полигоне Ядрово в Волоколамском районе в Подмосковье произошел очередной выброс свалочного газа, в настоящее время он устранен. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу муниципального образования.

«Ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. Сейчас источник обнаружен и устранен», – заявил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, запах ощущался ночью и ранним утром, сейчас он отсутствует.

Ранее сообщалось, что четырех учеников школы в Волоколамске увезли на машине скорой помощи в больницу, после того как они почувствовали недомогание из-за запаха с полигона Ядрово, после осмотра врачей детей отпустили домой.

От жителей Волоколамского района стали поступать жалобы на неприятный запах, который идет от полигона Ядрово. В министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что губернатор Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, полигон будет накрыт дополнительным слоем грунта, на его месте создадут систему постоянного мониторинга качества воздуха. Также власти Волоколамского района сообщали, что на территории полигона был введен режим чрезвычайной ситуации.