Посол США отказался от участия во встрече по «делу Скрипаля» в российском МИД
Джон Хантсман не будет присутствовать на встрече Министерства иностранных дел России для обсуждения ситуации в Солсбери.
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Посол США в России Джон Хантсман не приедет на организованную российским МИД встречу 21 марта. На ней планируется обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг заявления Великобритании об использовании Россией нервно-паралитического вещества «Новичок» для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом информационному агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь американского дипломатического ведомства Мария Олсон.
Также она добавила, что посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече «на рабочем уровне».
Ранее сообщалось, что во встрече по «делу Скрипаля» отказались участвовать послы Франции и Китая, а также Великобритании.