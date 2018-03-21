Посол США отказался от участия во встрече по «делу Скрипаля» в российском МИД

Посол США в России Джон Хантсман не приедет на организованную российским МИД встречу 21 марта. На ней планируется обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг заявления Великобритании об использовании Россией нервно-паралитического вещества «Новичок» для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом информационному агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь американского дипломатического ведомства Мария Олсон.

Также она добавила, что посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече «на рабочем уровне».

Ранее сообщалось, что во встрече по «делу Скрипаля» отказались участвовать послы Франции и Китая, а также Великобритании.