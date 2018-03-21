Опубликовано видео, снятое внутри разрушенного взрывом жилого дома в Мурманске

МЧС опубликовало видео, снятое сотрудником спасательного ведомства внутри разрушенного взрывом газа жилого дома в Мурманске.

По последним данным, жертвами ЧП стали три человека, двое погибли в момент взрыва, третий скончался впоследствии в больнице. Еще три жильца дома получили ранения, включая 11-летнего ребенка.

Инцидент произошел накануне вечером, 20 марта, момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения. В результате происшествия оказались полностью разрушены три этажа.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. По факту произошедшего СУ СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело.