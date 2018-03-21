Трамп пошел против всех и поздравил Путина

Дональд Трамп пошел против всех и поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Как сообщает газета The Washington Post, советники по нацбезопасности в один голос рекомендовали американскому президенту не делать этого.

По информации издания, на всех важных документах, подготовленных для Трампа, стояли написанные заглавными буквами слова «DO NOT CONGRATULATE!» («НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!»).

Более того, добавляет газета, помощник главы Белого дома Хоган Гидли выступил перед прессой с заявлением, что его начальник вообще не собирается звонить Путину. Однако Трамп и позвонил, и поздравил.

Кроме того, лидеры России и США обсудили самые актуальные вопросы геополитики и двустороннего сотрудничества, включая координацию усилий по ограничению гонки вооружений. Говорили и о возможной встрече на высшем уровне в ближайшее время.