Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 20 марта подтвердили, что в связи с большим количеством проблемных вопросов им необходимо провести личную встречу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Лидеры в ходе телефонного разговора говорили, что количество существующих проблемных вопросов на повестке диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами», – отметил Песков.

По его словам, пока о конкретной дате или месте встречи не договаривались.

«Президенты условились дать поручения министру иностранных дел РФ и госсекретарю США – в данном случае речь идет о Лаврове и Помпео – как можно скорее вступить в контакт и начать проработку прикладных вопросов по организации такого саммита», – добавил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, как заявил Песков, Путин и Трамп выразили взаимное согласие относительно нежелательности какой-либо гонки вооружений между Россией и США.

По мнению Пескова, «в США и в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения Путина о том, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений».