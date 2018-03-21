Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011–2020 годы, которая была подписана в 2011 году бывшими на тот момент премьер-министрами стран Владимиром Путиным и Николаем Азаровым.

Об этом во время заседания правительства в среду, 21 марта, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает «Интерфакс-Украина».

Программа экономического сотрудничества отражала взгляды России и Украины на перспективы долгосрочного взаимовыгодного партнерства в экономической сфере, в ней рассматривались цели и средства развития сотрудничества, его основные направления, а также ожидаемые результаты.

Ранее Гройсман заявлял, что договор не имеет смысла в связи с переориентацией экономики Незалежной и увеличением экспорта в Евросоюз.