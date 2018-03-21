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Число жертв взрыва газа в Мурманске увеличилось до трех человек

Константин Худолеев
14:05 21.03.2018
Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Мурманске достигло трех человек.

Число жертв взрыва газа в доме в Мурманске выросло до трех человек, один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице, еще три человека ранены. Среди пострадавших оказался 11-летний мальчик, сейчас он в реанимации.

Взрыв произошел накануне около пяти вечера в квартире углового подъезда на пятом этаже жилого дома в Мурманске. Пятиэтажный дом словно вывернуло наизнанку, теперь в нем осталось всего два этажа. 

Стены квартиры Татьяны Рожновой остались целы, но даже везением это назвать нельзя. Жилище соседей сверху было уничтожено полностью. Татьяна рассказала, что спасатели провели ее внутрь, чтобы забрать ценные вещи и документы. Несколько дней назад муж ушел в рейс на атомном ледоколе – сразу после взрыва он позвонил ей на мобильный. 

«Муж позвонил по спутниковому телефону и поддержал. Я сочувствую тем, кто пострадал, погиб, слава богу, в это время я была на работе», – отметила Рожнова.

Эту ночь у родственников или в гостях у друзей пришлось провести всем жителям подъезда. 

Момент взрыва снят камерой видеонаблюдения. Падающие бетонные обломки здания подняли огромное снежное облако. Первыми на помощь пострадавшим пришли жители соседних подъездов. 

В результате взрыва погибли два человека: жительница одной из квартир и случайный прохожий. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больнице с травмами различного характера, еще один скончался от полученных травм. На кухне, там, где она должна быть, в квартире на пятом этаже работают следователи. 

Сегодня дом на улице Свердлова в Мурманске начнут обследовать при помощи мобильного комплекса «Стрела». Задача – определить, насколько сильно поврежден не только пострадавший подъезд, но и все здание.

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