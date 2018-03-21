Эксперт: Украина станет страной-бомжом

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011–2020 годы. Об этом в ходе заседания правительства в среду заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кабмин остановил действие документа и поручил МИД страны в установленном порядке проинформировать о соответствующем решении российское правительство.

По мнению многих экспертов, политика Киева может привести к тому, что работоспособные граждане будут вынуждены переезжать в другие государства в поисках заработка. Так считает и немецкий политический деятель Андреас Маурер.

«Если Украина будет так делать дальше, то – это, конечно, прозвучит жестко – она может стать в Европе страной-бомжом. В качестве примера приведу Прибалтику. Не только вся элита, но и простые молодые люди сперва прибыли в европейские страны без семьи, а сейчас они массово переезжают к нам. Это образованные люди. Я думаю, мы в состоянии их интегрировать в ближайшие годы. Но такими темпами у Прибалтики просто не будет будущего. Так и на Украине, останутся пожилые люди, как в Прибалтике», – сказал эксперт в эфире программы «Особая статья» на телеканале «Звезда».

Программа экономического сотрудничества на 2011–2020 годы была подписана 7 июня 2011 года на то время премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Николаем Азаровым. В документе отражается совокупность взглядов двух государств на перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В программе говорится о совершенствовании режима свободной торговли товарами и защите прав инвесторов, формировании интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечении свободного передвижения граждан, сотрудничестве в области технического регулирования, инноваций и научных исследований и многом другом.

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