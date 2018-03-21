Волоколамским школьникам стало плохо из-за запаха с полигона «Ядрово»

В подмосковном Волоколамске ученики школы №2 обратились в больницу с плохим самочувствием из-за запаха с мусорного полигона «Ядрово».

При этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что занятия в школе не отменяли.

Директор школы Ирина Дмитриенко рассказала, что сегодня район накрыло очередной волной неприятного запаха с полигона ТБО, а медики, вызванные в школу, пришли к выводу, что именно это стало причиной плохого самочувствия учеников. По словам директора, в больницу увезли четырех учеников, передает РИА «Новости».

Однако по данным Telegram-канала Mash, пожаловались на трудности с дыханием, головокружение и другие признаки отравления 29 учеников подмосковной школы, при этом в больницу обратились и жители города с такими же признаками недомогания.

Жители Волоколамского района постоянно жалуются на неприятный запах, идущий от полигона ТБО «Ядрово». Ситуация резко ухудшилась в конце февраля, когда там произошли выбросы свалочного газа, содержавшего хлор, сероводород и диоксид азота. Власти Подмосковья пообещали, что на полигоне проведут дегазацию и накроют его дополнительным слоем грунта.