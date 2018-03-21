Послы Франции и Китая отказались участвовать во встрече по «делу Скрипаля»

Посол Франции в Москве Сильви Берманн и посол Китая Ли Хуэй не приедут на встречу в МИД РФ по ситуации с экс-полковником ГРУ Скрипалем в Солсбери, но дипмиссия будет представлена. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Посол, к сожалению, сегодня не сможет, но кто-то из посольства точно будет», - отметили во французском посольстве.

Российское министерство иностранных дел пригласило послов всех зарубежных государств в столице, для того чтобы изложить позицию Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии.

Ранее отказался участвовать во встрече посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем произошел 4 марта. Скрипаля с дочерью обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери. Лондон обвинил в покушении на убийство Москву. При этом в России отрицают свою причастность к случившемуся.

Как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, своими беспочвенными обвинениями Британия сознательно подрывает отношения с Россией.