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Российские химики создали новый вид топлива для автомобилей

Павел Настин
14:00 21.03.2018
По сравнению с обычным бензином новая разработка более экологична и меньше загрязняет топливную систему.
Российские химики создали новый вид топлива для автомобилей
Фото: pixabay

Альтернативное автомобильное топливо разработали специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти. Об этом сообщила газета «Известия».

Новая разработка представляет собой смесь из 20–40% биоэтанола – спирта, полученного из растительного сырья – и дешевых продуктов переработки нефти.

«У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля. Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов. Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателем без модификаций», – цитирует издание заведующего отделом автомобильных и авиационных бензинов ВНИИ ПН Михаила Ершова, который является одним из авторов разработки.

По словам Ершова, в некоторых странах подобные смеси уже используются для заправки машин.

«В Бразилии "обычный бензин" на местных бензоколонках содержит 27% спирта. Половина автомобилей там неспециализированная, а половина с модификациями. Среднеэтанольное топливо получает господдержку в Таиланде. Направление активно развивается в США», – отметил ученый.

Ершов добавил, что в России для получения биоэтанола можно использовать дешевую фуражную пшеницу или отходы древесины, тогда как в Бразилии для этих целей используется сахар, а в США – кукуруза.

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