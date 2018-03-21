Украина обвинила Россию в ограничении пропуска фур на границе

Россия частично ограничила въезд грузовиков со стороны Харьковской и Сумской областей Украины, об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию», – говорится в сообщении.

Как отметили в украинской погранслужбе, 21 марта в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области застряли 45 фур, а в пункте пропуска «Екатериновка» в Сумской области – 35 грузовиков. Сообщается, что российская сторона частично приостановила пропускные операции из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.

Ранее сообщалось, что в феврале украинская сторона заявила о скоплении на границе с Белгородской областью более 100 грузовиков из-за сломавшегося рентгена для досмотра грузов.