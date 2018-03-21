На Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков

В Запорожье на территории промзоны, после того как по округе начал распространяться неприятный запах, была обнаружена свалка медицинских отходов. На складе, помимо бинтов, ампул и образцов анализов, хранились биоматериалы, проще говоря, человеческие останки, сообщает ТСН.

«Видели руку, видели ногу – это то, что выпало из пакетов. Здесь бегают собаки, кошки – видно, это все разорвали», – рассказала жительница Запорожья Татьяна Крылова.

После проверки правоохранители установили, что помещение принадлежит «Муниципальной экологической компании», которая вывозит отходы из медучреждений Днепра и Запорожья. Компания и рада была бы утилизировать все содержимое склада, однако перед Новым годом суд наложил арест на это имущество, так отходы и пролежали 2,5 месяца.

«Мы не имели права ничего вывозить. Мы вообще не знали, в каком мире существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, не свидетели – мы никто», – посетовал коммерческий директор фирмы Владимир Андреев.

В настоящий момент суд отменил свое решение, и мусор наконец-то начали вывозить. Отмечается, что, по данным СБУ, на территории находится порядка четырех тонн отходов, в том числе 1,5 тонны биологических отходов после операций.