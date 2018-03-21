Российские ученые вывели уникальный сорт перца

Новый сорт перца «Египетская сила» с повышенным содержанием витаминов вывели ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

«Накануне нового огородного сезона селекционеры СибНИИРС (филиал ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН") передали в государственную комиссию для проведения экспертной оценки два новых сорта – томат "Семеновна" и сладкий перец "Египетская сила". Не исключено, что в ближайшее время они пополнят государственный реестр овощных культур, а примерно через год семена этих сортов уже могут появиться в продаже», – говорится в сообщении.

По словам ученых, перец отличается повышенным содержанием витамина С, при этом уровень концентрации полезных веществ у данного сорта не зависит от погодных условий.

«У "Египетской силы" содержание аскорбиновой кислоты ежегодно оказывается выше, чем у других сортов», – отмечается в публикации.

Высокое содержание витамина С, полагают ученые, позволит рекомендовать новый сорт для функционального питания, которое в последнее время набирает популярность. Также «Египетская сила» показал большую урожайность: с одного квадратного метра селекционеры собрали по пять-шесть килограммов перца.