Мэр Калининграда объявил о досрочном сложении полномочий

Мэр Калининграда Александр Ярошук объявил об отставке в связи с переходом на новую должность, сообщает РИА Новости.

«Мне поступило предложение перейти на новое место работы, оно будет связано с Калининградской областью. Что именно это за должность, я сообщу позднее», – сказал он.

Ярошук был избран главой Калининграда в декабре 2007 года. В октябре 2012 года Ярошука переизбрали на второй срок, а в ноябре 2017 года его снова избрали на этот пост.