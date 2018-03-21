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Ученые нашли аномальную зону под супервулканом в США

Наталья Вальханская
12:35 21.03.2018
Исследователи доказали существование мантийного плюма под супервулканом.
Ученые нашли аномальную зону под супервулканом в США
Фото: N. Eckelt / blickwinkel / Globallookpress

Ученые из Техасского университета подтвердили существование под Йеллоустонской кальдерой мантийного плюма. Это расплавленная порода, которая двигается от ядра к коре Земли, существует отдельно от конвективных течений и считается источником питания для супервулкана, сообщает журнал Nature Geoscience.

Существование плюма признается не всеми учеными, однако другая группа исследователей утверждает, что именно эти аномальные потоки являются механизмом образования Йеллоустонского супервулкана.

Геологи обнаружили, что под супервулканом находится необычная зона, температура которой выше, чем у окружающей мантии, ее диаметр достигает около 350 километров.

При извержении так называемые супервулканы могут спровоцировать изменение климата на планете. На Земле существует около 20 известных науке супервулканов. Ряд исследователей полагает, что процессы, происходящие под ними, связаны с субдукцией – погружением одной части земной коры под другую.

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