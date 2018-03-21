В Совфеде рассказали о возможных изменениях закона о выборах президента
Совет Федерации может инициировать изменения закона о выборах президента после анализа прошедших 18 марта. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.
«Мы внимательно изучим прошедшие выборы и при необходимости внесем свои предложения по изменениям и уточнениям», – пояснила она.
По словам Матвиенко, речь идет о всем блоке избирательного законодательства. Норму об общественных наблюдателях можно распространить на региональные выборы, а в качестве наблюдателей могли бы выступить представители федеральных и региональных общественных палат, добавила сенатор.
Поручение обобщить и представить предложение было дано комитету Совфеда по конституционному законодательству.
«Эти выборы войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных», – подчеркнула Матвиенко.
Накануне состоялись выборы президента России, по итогам которых, как сообщил ЦИК, действующий российский лидер Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей.