В Краснодарском крае открыли огонь по машине с депутатом

В Краснодарском крае совершено покушение на депутата районного совета Туапсе Артура Подольского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные оперативные службы.

По данным источника агентства, неизвестный мужчина минимум три раза выстрелил в машину, за рулем которой находился политик. Две из трех пуль задели Подольского по касательной, он был госпитализирован.

«В настоящее время (Подольский) находится на обследовании в Краснодаре», – уточнил собеседник агентства.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю «Звезде» подтвердили факт произошедшего и сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».