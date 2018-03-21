Киев просит Интерпол объявить в розыск бывшего мужа Максаковой

Украина направила в Интерпол материалы по розыску Владимира Тюрина, который подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве.

«По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины в Генеральный секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина РФ Владимира Тюрина для вынесения его на учет в качестве разыскиваемого лица», – цитирует заявление пресс-секретаря киевской прокуратуры УНН.

Бизнесмен из Башкирии Владимир Тюрин является бывшим мужем оперной певицы Марии Максаковой. Ранее стало известно, что его объявило в розыск украинское министерство внутренних дел.

Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. По версии следственных органов, заказчиком является Тюрин.