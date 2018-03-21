Школьница расстреляла из пневматики одноклассников под Курганом

В результате стрельбы из пневматического пистолета пострадало семь учеников в школе №15 в городе Щадринск в Курганской области. Об этом сообщили сайту ТРК «Звезда» в ГУ МВД РФ по региону.

Как рассказали в полиции, утром в школе города Щадринска 13-летняя девочка на перемене из пневматического пистолета отца произвела несколько выстрелов.

«В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего», - добавили в ведомстве.

По предварительным данным, одного ученика пришлось госпитализировать. Остальные школьники отделались ушибами. На место происшествия выехала детский омбудсмен по Курганской области.