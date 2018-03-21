Посол Великобритании не придет на встречу по «делу Скрипаля»

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не примет участие во встрече с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России, которая пройдет в среду, 21 марта.

«Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», – цитирует РИА Новости сотрудника британского посольства.

МИД пригласил послов всех зарубежных государств в столице, для того чтобы изложить позицию Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, инцидент произошшел 4 марта. Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на улице в британском Солсбери. При этом в Лондоне заявляют, что к покушению якобы причастна Россия.

Москва неоднократно отрицала свою причастность к этому происшествию, подчеркивая необоснованность обвинений, которые были выдвинуты Великобританией и другими европейскими государствами.