Лавров заявил, что Британия сознательно подрывает отношения с РФ

Беспочвенными обвинениями Британия сознательно подрывает отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию Лондона по «делу Скрипаля».

Глава российского МИД сегодня прибыл в Токио, где провел переговоры со своим японским коллегой. Одной из ключевых тем стал скандал вокруг отравления бывшего полковника ГРУ. По словам Лаврова, все попытки нашей страны наладить сотрудничество с Соединенным Королевством и провести совместное расследование оказались тщетными.

«Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений», – сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания скрывает факты преступления, заявляя, что изучение всех обстоятельств займет месяцы. Однако уже сейчас, не дожидаясь результатов, во всем обвиняет Россию.

«Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование займет еще месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло», – добавил российский министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва намерена добиваться от Лондона разъяснений и настаивать на совместной работе с Великобританией в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия. Министр также призвал Лондон к сохранению спокойствия.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».