«Газпром» проложил около 1000 километров «Турецкого потока»

«Газпром» построил более половины морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море – "Турецкого потока". Уложен 991 километр – 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам», – говорится в сообщении.

Также в «Газпроме» заявили, что на сегодняшний день построено 1629,3 километра линейной части газопровода «Сила Сибири», что составляет 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.