«Газпром» проложил около 1000 километров «Турецкого потока»
«Газпром» построил более половины морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
«По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море – "Турецкого потока". Уложен 991 километр – 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам», – говорится в сообщении.
Также в «Газпроме» заявили, что на сегодняшний день построено 1629,3 километра линейной части газопровода «Сила Сибири», что составляет 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.
«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию, который будет проложен по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Одна нитка будет построена для нужд турецкого населения, а вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.