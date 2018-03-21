Третий гуманитарный коридор открылся в Восточной Гуте

В сообщении также отмечается, что за минувшие сутки подконтрольные боевикам территории покинули почти 700 человек.

Ранее сообщалось, что сегодня провинция Дамаск подверглась атаке террористов. Жертвами стали десятки человек.

Удар боевиков был нанесен по рынку, где погибли 37 мирных жителей, 35 были ранены.

Еще пять мирных жителей получили смертельные ранения после минометного удара в районе Маззе.

По данным Центра по примерению враждующих сторон, за прошедшие сутки террористы нарушили режим прекращения огня около десяти раз.

Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска.