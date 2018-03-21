Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Третий гуманитарный коридор открылся в Восточной Гуте

Александр Пешков
11:28 21.03.2018
В Восточной Гуте открылся третий гуманитарный коридор, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Третий гуманитарный коридор открылся в Восточной Гуте

В сообщении также отмечается, что за минувшие сутки подконтрольные боевикам территории покинули почти 700 человек.

Ранее сообщалось, что сегодня провинция Дамаск подверглась атаке террористов. Жертвами стали десятки человек.

Удар боевиков был нанесен по рынку, где погибли 37 мирных жителей, 35 были ранены.

Еще пять мирных жителей получили смертельные ранения после минометного удара в районе Маззе.

По данным Центра по примерению враждующих сторон, за прошедшие сутки террористы нарушили режим прекращения огня около десяти раз.

Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку
Дата21.03.2018, 11:32
В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку
Опубликованы эффектные кадры уничтожения «боевиков» экипажами ЦВО ночью
Дата21.03.2018, 07:40
Опубликованы эффектные кадры уничтожения «боевиков» экипажами ЦВО ночью
Футболисты сборной России представили новую гостевую форму
Дата20.03.2018, 14:07
Футболисты сборной России представили новую гостевую форму
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130
Дата20.03.2018, 16:34
Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
11:28 В стране и мире
Третий гуманитарный коридор открылся в Восточной Гуте
11:05 В стране и мире
Террористы нарушили перемирие в Сирии около 10 раз за сутки
08:00 Армия
МО РФ ведет на сайте прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте
00:11 В стране и мире
Видео
Пять мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Маззе в провинции Дамаск
23:52 Армия
За время действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 80 414 человек
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:04 В стране и мире
Видео
Школьница расстреляла из пневматики одноклассников под Курганом
11:35 В стране и мире
Видео
Посол Великобритании не придет на встречу по «делу Скрипаля»
10:20 В стране и мире
Высокотоксичная китайская станция рухнет на Нью-Йорк, Барселону или Рим
09:58 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео уничтожения авиацией Израиля ядерного реактора в Сирии
09:30 В стране и мире
Видео
Лавров пошутил о вмешательстве России в японский климат
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пугачева сообщила о серьезном ухудшении состояния здоровья
Пугачева сообщила о серьезном ухудшении состояния здоровья
Разборки из-за источника с водой в Дагестане закончились массовой дракой со стрельбой Видео
Разборки из-за источника с водой в Дагестане закончились массовой дракой со стрельбой
Тайна одинокой женщины среди толпы мужчин разгадана спустя полвека
Тайна одинокой женщины среди толпы мужчин разгадана спустя полвека
На пляж в США выбросило «Лох-несское чудовище»: видео Видео
На пляж в США выбросило «Лох-несское чудовище»: видео
Российскую модель, сломавшую позвоночник при побеге от маньяка в Дубае, арестовали
Российскую модель, сломавшую позвоночник при побеге от маньяка в Дубае, арестовали
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи Видео
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.