В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку

В Госдуме отклонили законопроект, предлагавший приравнять сожительство в течение пяти лет к официальному браку. Парламентский комитет по госстроительству и законодательству посчитал его положения размытыми.

«Неясно, кто и с какого момента установит факт наличия фактически брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы или лица). А этот момент очень важен, поскольку именно с него в соответствии с законопроектом имущество сожителей будет являться совместной собственностью», – говорится в сообщении на официальной странице комитета.

По мнению председателя думского комитета Павла Крашенинникова, приравнивание фактически брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан.

«В современных условиях важнее повышать ценность брака и традиционных семейных отношений, а не создавать лазейки для узаконивания сожительства», – сказал депутат.

Он отметил, что у каждого гражданина есть выбор, в каких отношениях состоять. И если лицо по каким-то причинам не хочет брать на себя ответственность и обязательства правового характера, вступая в законный брак, и избегает этого шага, то нет необходимости закреплять на законодательном уровне дополнительные виды отношений.

В соответствии с законопроетом под фактически брачными отношениями предлагалось понимать «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство». Признаками фактически брачных отношений указывались: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общих детей.