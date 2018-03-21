Два больших корабля столкнулись в порту и «потеряли» контейнеры: видео

Два крупных контейнеровоза столкнулись в порту Пакистана, после чего в море упали десятки контейнеров с товаром. Об этом сообщает издание Pakistan Today.

По данным местных СМИ, 300-метровый Tolten зашел в акваторию порта Карачи и направился к причалу для швартовки, где врезался в 239-метровое немецкое судно Hamburg Bay. Загруженные контейнеры с Tolten упали в море. Всего в воде оказалось около 60 контейнеров, отметили сотрудники порта.

Операции на терминале были остановлены до поднятия всех контейнеров из воды. Отмечается, что грузы из упавших в море контейнеров загрязнили акваторию порта. По словам экспертов, для восстановления всех контейнеров потребуется два-три дня.