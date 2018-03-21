Террористы нарушили перемирие в Сирии около 10 раз за сутки
Российскими наблюдателями зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Дамаск и Алеппо.
Фото: Muhmmad Al-Najjar / ZUMAPRESS. com / Globallook
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок.
В целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.
Ранее сообщалось, что сегодня в Восточной Гуте открылся третий гуманитарный коридор, по которому мирные жители возвращаются в населенные пункты.