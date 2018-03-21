Пугачева сообщила о серьезном ухудшении состояния здоровья

Российская исполнительница Алла Пугачева на упреки в том, что она плохо выглядит, ответила откровенным и пронзительным признанием. Певица заявила, что она стареет и у нее есть проблемы со здоровьем, однако она будет жить ради своих маленьких детей.

«Люди добрые. Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», – написала Пугачева в ответ на хамские комментарии, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Артистка посоветовала всем хейтерам подольше не стареть и направлять свой яд и злобу на решение важных проблем, а не на обсуждение в соцсетях.

«Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь», – попросила певица.

Алла Пугачева и Максим Галкин голосовали на выборах президента в подмосковном Звенигороде. Шестидесятивосьмилетняя примадонна была одета в толстовку, розовый полушубок и светлые джинсы. Это показалось недоброжелателям слишком молодежным для нее, и они не упустили возможность напомнить Пугачевой о возрасте.