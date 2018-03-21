Мединский выступил за создание Центра документального кино

Создание Центра документального кино поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом он заявил на встрече с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко, сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению министра, создание такой структуры поспособствует развитию российской кинодокументалистики.

«У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию "Союзмультфильма", где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино», – рассказал министру Мирошниченко.

Он подчеркнул, что новый центр станет частно-государственной инициативой.

«Мы хотим, чтобы туда пришло молодое поколение и этот центр дал им будущее. Государство в данном случае будет своеобразным гарантом, а основная работа ляжет, прежде всего, на продюсеров», – сказал режиссер.

Также Мирошниченко и Мединский обсудили будущий отбор документальных проектов, претендующих на господдержку, который пройдет летом этого года в Министерстве культуры РФ.