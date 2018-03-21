Подарок с намеком: Лавров и глава МИД Японии обменялись футбольными мячами

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с визитом в Японии в своей День рождения. В связи с этом японский министр иностранных дел Таро Коно подарил главе российской дипломатии торт в виде футбольного мяча.

«Визит в Токио проходит в День рождения Сергея Лаврова, по этому случаю японский коллега Таро Коно подарил ему торт в виде футбольного мяча», - говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Как отметили в министерстве, Лавров «не остался в долгу и вручил своему японскому коллеге официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018».

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами со своим японским коллегой Таро Коно пошутил о влиянии России на климат в Японии. После этого он рассказал о главном событии 2018 года – встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля.