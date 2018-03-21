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Древняя, юная, горячая и ветреная: топ-7 планет с выдающимися особенностями

Наталья Вальханская
09:59 21.03.2018
По мере того как продолжается поиск планет за пределами Солнечной системы, ученые находят множество миров с экстремальными условиями.
Древняя, юная, горячая и ветреная: топ-7 планет с выдающимися особенностями
Фото: NASA

Ученые не так давно обнаружили самую горячую планету с температурой поверхности большей, чем у некоторых звезд. Ее назвали KELT-9B. По мере того как продолжается поиск планет, исследователи находят множество других миров с выдающимися особенностями. Перед вами топ-7 самых необычных планет.

Самая горячая

Как мы уже рассказали, ей стала планета KELT-9. Ее размер в 2,5 раза больше Солнца, а температура на поверхности почти 10000 °C. А вот в нашей солнечной системе самым «огненным» является Меркурий, который ближе всего находится к звезде. Его температура – около 430 °C. Кстати, температура самого Солнца – 5500 °C, что почти в два раза холоднее, чем у KELT-9.

Самая холодная

Экзопланета с непроизносимым названием OGLE-2005-BLG-390Lb, которая находится в созвездии Скорпиона, завоевывает звание самой холодной из известных науке. Температура ее поверхности составляет –223 °C.

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Самая большая

Планета DENIS-P J082303.1-491201 b имеет массу в 28,5 раза больше, чем у Юпитера. Она настолько огромная, что ученые долгое время спорили, не классифицировать ли ее как карликовую звезду. Однако в ее системе обнаружился настоящий «хозяин», поэтому мы смело можем говорить о ней как о самой большой планете.

Самая маленькая

Кеплер-37b – экзопланета, вращающаяся вокруг звезды Kepler-37 в созвездии Лиры, чуть больше нашей Луны и меньше Меркурия. Ее диаметр составляет около 3900 километров.

Самая древняя

PSR B1620-26 b, которой уже 12,7 миллиарда лет, является самой старой известной планетой. Газовый гигант в 2,5 раза больше Юпитера.

Самая молодая

Возраст самой молодой планетарной системы V830 Tauri составляет всего два миллиона лет. У родительской звезды в системе масса такая же, как у нашего Солнца, но радиус в два раза больше, что значит, что она еще не полностью сжалась до окончательной формы. Планета – газовый гигант – тоже еще растет.

С самой плохой погодой

Экзопланеты слишком далеки от нас, чтобы мы могли наблюдать хоть какие-нибудь погодные условия, но самый ужасный климат в Солнечной системе на Венере. Планета окутана облаками серной кислоты, а ее атмосфера, которая на 95% состоит из углекислого газа, движется быстрее, чем Венера вращается вокруг своей оси. От этого скорость ветра на ее поверхности достигает 360 километров в час.

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