Том и Джерри существуют: злобный грызун применил агрессивную тактику к коту
Грызун «Джерри» в очередной раз вышел из схватки с малайзийским котом «Томом» победителем.
Фото: MGM
Очевидцы сняли на видео реальных Тома и Джерри в Малайзии, пишет Daily Mail.
Злобный грызун напал на кота и прыжками пытался запугать животное. Кот, прогуливаясь по террасе, заглянул в сток и обнаружил там крысу. Она выползла и применила агрессивную тактику. Крыса яростно пищала и прыгала в сторону кота, заставляя его отступить.
Животное явно не намеревалось вступать в бой, поэтому «Джерри» победил. Как это часто и происходило в сериях короткометражных мультфильмов, созданных американскими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, о коте Томе и мышонке Джерри.