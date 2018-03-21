Опубликовано видео уничтожения авиацией Израиля ядерного реактора в Сирии

Минобороны Израиля опубликовало видео уничтожения ядерного реактора в Сирии силами израильской авиации. Операция была проведена с санкции Тель-Авива еще 6 сентября 2007 года, однако признание в этом прозвучало только спустя десять лет.

Реактор был уничтожен, когда он находился на стадии финального строительства. Объект, располагавшийся в провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска, атаковали четыре самолета F-16.

Глава независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский, комментируя «Звезде», почему Тель-Авив, несмотря на слухи в СМИ, столько лет не признавал факт бомбардировки реактора, предположил, что Израиль решил именно сейчас выступить с предупреждением присутствующим в регионе другим государствам.

«Возможно, потому что собирается разбомбить еще и реактор Ирана», – констатировал Сатановский.

Эксперт добавил, что Тель-Авив послал четкий сигнал другим странам, что им можно не строить ядерные реакторы, поскольку Израиль их «все равно разбомбит».