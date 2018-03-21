Лавров пошутил о вмешательстве России в японский климат

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами со своим японским коллегой Таро Коно пошутил о влиянии России на климат в Японии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook отметила, что встреча началась «по-лавровски». Из ее сообщения следует, что Коно заявил Сергею Лаврову, что тот «привез в Токио снег».

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», – ответил глава российского внешнеполитического ведомства.

После этого российский министр сделал снимок падающего за окном снега. Как предположила Захарова, по всей видимости, «для отчета».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, который находится в Токио с официальным визитом, заявил, что в мае состоится главное событие года, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.