Израиль вслед за ядерным реактором в Сирии хочет разбомбить иранский – эксперт

Состоявшееся спустя десять лет признание Израиля в том, что авиация этой страны в 2007 году разбомбила ядерный реактор в Сирии, является не чем иным, как предупреждением другим странам и в первую очередь Ирану. Такое мнение в комментарии «Звезде» высказал президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Отвечая на вопрос, почему Тель-Авив сделал подобное заявление именно сейчас, эксперт отметил: «Возможно, потому что собирается разбомбить еще и реактор Ирана». «Таким образом Израиль предупреждает всех в регионе: "Можете не строить свои реакторы. Мы все равно их разбомбим"», – добавил Сатановский.

Напомним, как следует из опубликованного ранее пресс-релиза израильской армии, сирийский реактор был уничтожен авиацией этой страны, когда объект находился на финальной стадии строительства. Тель-Авив объяснил проведение операции тем, что ядерный объект якобы нес атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону.